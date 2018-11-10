صور.. فوز 348 من شباب بورسعيد بأراضى سهل الطينة

أسفرت القرعة العلنية التى أقيمت اليوم على مدى 6 ساعات كاملة بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد لتوزيع أراضى سهل الطينة البالغ مساحتها 1740 فدانا، عن فوز 348 من شباب الخريجين من الجنسين وتم اختيار 50 آخرين فى قوائم الانتظار تحسبا لتخلف أى من الفائزين عن تسلم أراضيهم وقد أقيمت القرعة بحضور جميع الشباب المستوفين للشروط البالغ عددهم 1617.

وأشرف على إجراء القرعة عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد للمحافظة وبحضور مديرى إدارات شباب الخريجين والمتابعة وممثلى الشئون القانونية والتفتيش والقوى العاملة وعدد من الشباب أعضاء اللجنة.

وأقيمت القرعة أمام الجميع وتم سحب أسماء الفائزين بشكل عشوائى من خلال مجموعة من الأطفال واختلطت دموع الفرحة ومشاهد الحزن بين الفائزين ومن لم يصبهم الدور ولكن خرج الجميع فى حالة رضاء تام عن الإجراءات التى تمت بمنتهى الشفافية.

ووجه المحافظ اللواء عادل الغضبان، التهنئة للفائزين بالمشروع والذى سيحصل كلا منهم على 5 أفدنة وطالبهم باستغلال الفرصة التى أتيحت لهم فى الحصول على هذه الأراضى والاستعانة بالخبرات لبدء مشروعاتهم الزراعية على أسس علمية سليمة تساعدهم على النجاح فى هذه المنطقة التى تتطلب الخبرات نظرا لطبيعتها الخاصة.