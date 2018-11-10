صور.. رئيس "القابضة للنسيج": صناعة الغزل تواجه حربا شرسة ولن نستسلم

أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الموجودة فى مصر والوطن العربى ، قائلا :"الغزل والنسيج يواجه حربا شرسة ولكننا لن نستسلم" .

وأضاف رئيس الشركة القابضة للنسيج ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول"، اتخاذ خطوات اصلاح جادة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج ، قائلا :"فى القريب العاجل سترون صناعة الغزل والنسيج تعود لسابق عهدها" .

وتابع رئيس الشركة القابضة للنسيج ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: نمتلك عمالة وتكنولوجيا وقطن مصرى وعلينا جميعا أن نتكامل فى الوطن العربى لإحياء هذه الصناعة" .