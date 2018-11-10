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صور.. رئيس "القابضة للنسيج": صناعة الغزل تواجه حربا شرسة ولن نستسلم

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:29 ص
صور.. رئيس "القابضة للنسيج": صناعة الغزل تواجه حربا شرسة ولن نستسلم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ـ محمود راغب - تصوير حسن محمد
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أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الموجودة فى مصر والوطن العربى ، قائلا :"الغزل والنسيج يواجه حربا شرسة ولكننا لن نستسلم" .
 
وأضاف رئيس الشركة القابضة للنسيج ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول"، اتخاذ خطوات اصلاح جادة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج ، قائلا :"فى القريب العاجل سترون صناعة الغزل والنسيج تعود لسابق عهدها" .
 
وتابع رئيس الشركة القابضة للنسيج ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: نمتلك عمالة وتكنولوجيا وقطن مصرى وعلينا جميعا أن نتكامل فى الوطن العربى لإحياء هذه الصناعة" .
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (1)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (2)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (3)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (4)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (5)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (6)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (7)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (8)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (9)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (10)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (11)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (12)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (13)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (14)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (15)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (16)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (17)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (18)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (19)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (20)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (21)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (22)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (23)
 
 
صور المؤتمر الثامن للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج (24)
 
 
 
 
 
 

 

 


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القوى العامله

وزاره القوى العامله

عمال الغزل

محمد سعفان




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د محمد مدني

العمل في صمت

يا ريت كفايه كلام ووعود ٠ كل المسولين يعطون وعود يا ريت نبطل وعود وكل من سيفعل إنجاز سنصفق له

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