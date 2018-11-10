صور.. "القومى للمرأة" يطلق حملة فى محطات المترو لتوعية "ستات مصر" بحقوقهن

أطلق المجلس القومى للمرأة حملة توعية إعلامية تحمل شعار "حياتك محطات.. متخليش محطة توقفك " داخل بعض المحطات المحورية بمترو الانفاق وهى محطات ( العتبة ورمسيس و العباسية وجامعة القاهرة)، وذلك ضمن مشروع دعم تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، إلى أن الحملة موجهه للمرأة والرجل، بجميع الفئات العمرية ، حيث تسعى الحملة إلى حث المرأة على السعى وراء أحلامها لتحقيقها وأن تكون صاحبة قرارات مدروسة ، كما تطالب الحملة الرجل بمساندة المرأة وتشجيعها لتحقيق احلامها، موضحة أن الهدف من الحملة هو التوعية بالقضايا المتعلقة بالمرأة والعمل على تمكينها في المجال (الاقتصادي والاجتماعى والصحى) ، وذلك ضمن محاور عمل "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" .

وأوضحت أن فكرة الحملة جاءت من وجود تشابه بين حياة الإنسان ومحطات المترو ، حيث أن حياه الانسان عبارة عن مجموعه محطات تحددها اختياراته وقراراته ، فقد يختار الإنسان محطات تساعده فى الوصول إلى أحلامه ، أو محطات تعطله ، مؤكدة أن سبب اختيار مترو الانفاق أنه يعد من وسائل المواصلات الأكثر تداولاً حيث يصل عدد مستخدميه إلى حوالى 2 مليون راكب يومياً خلال الفترة 2017/2018.

وتركز الحملة على 4 موضوعات أساسية ، أولها "التحرش" من خلال عرض عقوبة المتحرش وحث الفتيات على التصرف بإيجابية من خلال الابلاغ وتحرير محضر في حالة التعرض لحادث تحرش ، والموضوع الثانى هو" الزواج المبكر" ، والرسائل فى هذا الموضوع موجهة للمجتمع ولكل من الأب والام للتأكيد على أنه من غير المقبول إجبار الفتيات على الزواج المبكر وحرمانهن من حقهن فى اختيار شريك الحياه ، كما أنه يعرضهن الى العديد من المخاطر الصحية ، والموضوع الثالث للحملة هو رسالة للفتيات بعنوان "كونى منتجة" ويستهدف مشاركة المرأة في قوة العمل حتى تكون عضو منتج بالمجتمع ، فالدول لا تتقدم بنصف المجتمع فقط ، والموضوع الرابع والأخير فى الحملة حول الصحة الانجابية والتأكيد على أن صحة المرأة هى سر قوتها.

كما تتضمن الحملة جزءا تفاعليا من خلال عرض مجموعة "ملصقات اعلانية"داخل محطات المترو تتضمن احلام المرأة وتتعلق بالعمل أو الزواج او الدراسة او السفر وغيرها ، وكل سيدة وفتاه تختار حلمها وتشير اليه.، فضلا عن وضع جميع رسائل الحملة على جسم احد قطارات المترو.

جدير بالذكر أن الحملة تتضمن مجموعة من الرسائل الخاصة بكل قضية ، حيث جاءت رسائل الحملة حول قضية الصحة الانجابية متمثله فى " صحتك ..سر قوتهم وقوتك "- "كتر العيال.. هتربطك مش هتربطة .. تنظيم أسرتك سر قوتك" - "الأسرة مش بالكترة ..الأسرة رعاية ومستقبل لبكرة..أسرتك سر قوتك"، فيما جاءت رسائل الحملة حول قضية التحرش متمثله فى" اتجرأى..عقوبة المتحرش بتوصل ل1095 يوم فى السجن وغرامة 20 الف جنيه" – "علموهم ان النظرة تحرش" – "استجدع متضيعش حقها "- "علموهم ان اللمسه هتك عرض" – "اتجرأى سكوتك بيشجعه " –"استجدع الشهامه لسه فيك " ، وجاءت رسائل الحملة حول قضية الزواج المبكر متمثله فى " لسه بدرى..سيبوها تختار" ، " لسه بدرى..مفيش طفلة تشيل طفلة" ، وجاءت رسائل الحملة حول كونى منتجة متمثله فى " اختارى انك تشاركى..مينفعش البلد تتقدم بـ50%بس" ، و"اختارى..يكون عندك حلمك" ، و"اختارى تكونى منتجه".