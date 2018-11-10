صور.. الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

نشر الجيش الأمريكى آلاف الجنود على طول الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين التى تقطع آلاف الأميال للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر المكسيك، وعزز الجيش الأمريكى قواته على طول الحدود ضمن جهود تأمين الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسى قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكى فى مؤتمر صحفى فى واشنطن "أعتقد أن الرئيس قال بوضوح إن أمن الحدود قضية أمن قومى".

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أجاز استخدام القوات وغيرها من الموارد العسكرية عند الحدود الأمريكية المكسيكية، وتتراوح التقديرات لحجم القافلة بين نحو 3500 إلى ما يربو على مثلى ذلك الرقم، وتخلى بعض المهاجرين عن الرحلة، إذ ردعتهم المصاعب أو احتمال بدء حياة جديدة فى المكسيك، وانضم إليها آخرون فى جنوب المكسيك.



أحد الجنود الأمريكيين يحمل كاميرا



استعدادت الجيش الأمريكى لمواجهة قافلة المهاجرين



الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود



القوات الأمريكية على الحدود



القوات الامريكية على جسر فاصل بينها وبين المكسيك



انتشار للقوات الأمريكية



تدريبات للجيش الأمريكى على الحدود



عناصر من الجيش الأمريكى على طول الحدود



قوات الجيش الأمريكى يحصلون على راحة



قوات الجيش الأمريكى يضعون الاسلاك الشائكة



قوات الجيش



ناقلة جنود على الحدود مع المكسيك



نشر الجيش الأمريكى