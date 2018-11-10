video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:04 ص
صور.. الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين عناصر الجيش الأمريكى يستعدون لمواجهة قافلة المهاجرين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

نشر الجيش الأمريكى آلاف الجنود على طول الحدود مع المكسيك لمواجهة قافلة المهاجرين التى تقطع آلاف الأميال للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر المكسيك، وعزز الجيش الأمريكى قواته على طول الحدود ضمن جهود تأمين الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسى قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكى فى مؤتمر صحفى فى واشنطن "أعتقد أن الرئيس قال بوضوح إن أمن الحدود قضية أمن قومى".

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أجاز استخدام القوات وغيرها من الموارد العسكرية عند الحدود الأمريكية المكسيكية، وتتراوح التقديرات لحجم القافلة بين نحو 3500 إلى ما يربو على مثلى ذلك الرقم، وتخلى بعض المهاجرين عن الرحلة، إذ ردعتهم المصاعب أو احتمال بدء حياة جديدة فى المكسيك، وانضم إليها آخرون فى جنوب المكسيك.

أحد الجنود الأمريكيين يحمل كاميرا
أحد الجنود الأمريكيين يحمل كاميرا

 

استعدادت الجيش الأمريكى لمواجهة قافلة المهاجرين
استعدادت الجيش الأمريكى لمواجهة قافلة المهاجرين

 

الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود
الجيش الأمريكى ينتشر على الحدود

 

القوات الأمريكية على الحدود
القوات الأمريكية على الحدود

 

القوات الامريكية على جسر فاصل بينها وبين المكسيك
القوات الامريكية على جسر فاصل بينها وبين المكسيك

 

انتشار للقوات الأمريكية
انتشار للقوات الأمريكية

 

تدريبات للجيش الأمريكى على الحدود
تدريبات للجيش الأمريكى على الحدود

 

عناصر من الجيش الأمريكى على طول الحدود
عناصر من الجيش الأمريكى على طول الحدود

 

قوات الجيش الأمريكى يحصلون على راحة
قوات الجيش الأمريكى يحصلون على راحة

 

قوات الجيش الأمريكى يضعون الاسلاك الشائكة
قوات الجيش الأمريكى يضعون الاسلاك الشائكة

 

قوات الجيش
قوات الجيش

 

ناقلة جنود على الحدود مع المكسيك
ناقلة جنود على الحدود مع المكسيك

 

نشر الجيش الأمريكى
نشر الجيش الأمريكى

 

وضع السلك الشائك
وضع السلك الشائك

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قافلة المهاجرين تواصل تقدمها نحو الولايات المتحدة

أول دفعة من قافلة مهاجرين متجهة إلى أمريكا تصل إلى عاصمة المكسيك

الجيش الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار المكسيك

المكسيك

قافلة المهاجرين




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة