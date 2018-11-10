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صور.. إزالة 89 حالة اشغال وتعدى بشوارع نصر النوبة بأسوان

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:08 م
صور.. إزالة 89 حالة اشغال وتعدى بشوارع نصر النوبة بأسوان جانب من الحملة
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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شهدت مدينة نصر النوبة اليوم، السبت، تنفيذ حملة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة أثمرت عن إزالة 89 حالة إشغال و تعدى على خط التنظيم بالطريق العام، بالإضافة إلى 4 حالات لمضبوطات متنوعة.

وأكد محمد البنا رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، أن الحملة شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء سمير نصيف مساعد مدير الأمن ، بجانب رؤساء الأحياء والقرى والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وذلك بقيادة فتحى متولى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

وأشار محمد البنا، فى بيان، إلى أن هذه الحملة تأتى ضمن العديد من الحملات التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة والتى تستهدف إزالة التعديات والإشغالات بنطاق مدينة ومركز نصر النوبة لإضفاء الشكل الحضارى المطلوب بها .

 

أثناء إزالة التعديات
أثناء إزالة التعديات

 

أثناء رفع الإشغالات
أثناء رفع الإشغالات

 

جانب من رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات

 


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