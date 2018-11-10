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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "عرب سرى" فى طوخ

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:31 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "عرب سرى" فى طوخ الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجارى، لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 6 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

 وأضاف "الطباخ" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية، تنظم اليوم السبت، قافلة لقرية عرب سرى التابعة لمدينة ومركز طوخ، والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".

وأشار وكيل صحة القليوبية، إلى أن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية خلال شهر نوفمبر الجارى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا إلى أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.


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