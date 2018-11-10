video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 03:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شقيقة ضحية الهرم: تقرير الطب الشرعى سيكشف عن مقتلها

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:30 ص
شقيقة ضحية الهرم: تقرير الطب الشرعى سيكشف عن مقتلها حجز - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

قالت شقيقة ربة منزل فارقت الحياة داخل مسكنها بالهرم إن تقرير الطب الشرعى سيكشف عن جريمة تعرضت لها المجنى عليها على يد زوجها مما أسفر عن مقتلها.

وأضافت "شيماء.خ" شقيقة المجنى عليها أنها ووالدها اتهما زوج الضحية بالتسبب فى وفاتها بالمحضر الذى تم تحريره بقسم شرطة الهرم، حيث أمرت النيابة بتشريح الجثة، وعقب تنفيذ قرار النيابة تم استلام جثمان الضحية من مشرحة زينهم ودفنها بمقابر العائلة.

وقالت إن زوج شقيقتها المتهم هرب عقب ارتكابه الجريمة، حيث طالبت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، للحصول على حق شقيقتها.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد باتهام تاجر بقتل زوجته داخل مسكنها بسبب خلافات أسرية. وبإجراء التحريات بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، تبين أن المتوفية تدعى "ه .خ" ربة منزل، وذكر مصدر أمنى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتهام تاجر بقتل زوجته بالهرم والتحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

جريمة قتل

خلافات اسرية

اتهام بالقتل

قسم الهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع مراكز بيع شهادة الثانوية

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

شاهد رد فعل أعضاء الاهلى بعد الخسارة من الترجي

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

99 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة