شقيقة ضحية الهرم: تقرير الطب الشرعى سيكشف عن مقتلها

كتب بهجت أبو ضيف

قالت شقيقة ربة منزل فارقت الحياة داخل مسكنها بالهرم إن تقرير الطب الشرعى سيكشف عن جريمة تعرضت لها المجنى عليها على يد زوجها مما أسفر عن مقتلها.

وأضافت "شيماء.خ" شقيقة المجنى عليها أنها ووالدها اتهما زوج الضحية بالتسبب فى وفاتها بالمحضر الذى تم تحريره بقسم شرطة الهرم، حيث أمرت النيابة بتشريح الجثة، وعقب تنفيذ قرار النيابة تم استلام جثمان الضحية من مشرحة زينهم ودفنها بمقابر العائلة.

وقالت إن زوج شقيقتها المتهم هرب عقب ارتكابه الجريمة، حيث طالبت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، للحصول على حق شقيقتها.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد باتهام تاجر بقتل زوجته داخل مسكنها بسبب خلافات أسرية. وبإجراء التحريات بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، تبين أن المتوفية تدعى "ه .خ" ربة منزل، وذكر مصدر أمنى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.