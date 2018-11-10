سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة بشأن ضربة جوية للتحالف فى شرق البلاد

(رويترز)

قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت إن الحكومة السورية احتجت لدى الأمم المتحدة بشأن هجوم جوى شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل 25 مدنيا فى قرية هجين بمنطقة دير الزور الشرقية.

وحين سئل المتحدث باسم التحالف عن الأنباء التى تحدثت عن شن غارات جوية فى تلك المنطقة يوم الجمعة قال إن التحالف "قصف بنجاح ودمر مركز مراقبة لداعش ومنطقة تجمع للمسلحين فى هجين التى كانت خالية من المدنيين فى ذلك الوقت".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن 41 شخصا بينهم 17 طفلا قتلوا فى موجتين من الضربات الجوية التى شنها التحالف يوم الجمعة فى هجين وقرية الشعفة القريبة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ويدعم التحالف قوات سورية الديمقراطية التى يقودها الأكراد فى محاولة لهزيمة داعش فى المنطقة التى تسيطر عليها قرب الحدود مع العراق.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن وزارة الخارجية بعثت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى بشأن "الجريمة" التى وقعت فى هجين.

وقال الكولونيل شين ريان المتحدث باسم التحالف: "يحقق فريقنا فى كل الضربات للتحقق من مصداقية الادعاءات التى يرونها فى وسائل الإعلام المختلفة عن سقوط مدنيين".