سقوط صاحب مدارس خاصة يبيع شهادات النجاح المزورة للطلاب بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مكاحفة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من القبض على صاحب مدارس خاصة، لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية الخاصة بشهادات النجاح للطلاب، وجميع المستندات الخاصة بلتعليم، وبيعها لراغبى الحصول عليها.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بإشراف العميد ضياء فاروق مدير الإدارة، تفيد تورط "محمد.س" صاحب مدارس خاصة ومقيم ببولاق الدكرور، بتزوير جميع أوراق التعليم المتمثلة في بيانات النجاح للطلبة بمراحل التعليم المختلفة وإثبات قيد بالمدارس وشهادات النجاح بمراحل النقل والشهادات العامة والفنية، نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل أجر مادي.

وكشفت التحريات، توصل المتهم إلى تزويره شهادات الثانوية العامة لـ12 طالبا من راسبي الثانوية العامة، وتمكنوا من خلالها التقدم إلي الإلتحاق بالمعاهد التابعة لمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر، و6 بالمعهد العالي للعلوم الإدارية، و4 بالمعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال، وطالب بالمعهد العالي للحاسب الألي ونظم المعلومات، وطالب بالمعهد العالي للإقتصاد.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، كما تم التوصل إلى أحد الطلبة الذين تقدموا بشهادات الثانوية العامة المزورة، يدعى |عبد الرحمن.خ" واعترف بحصوله على شهادة نجاح مزورة من المتهم لرسوبه في الثانوية العامة، وتقديمها إلى المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة الثقافة والعلوم مقابل (70 ألف جنية.

وضبط بحوزة المتهم الرئيسى على بصمة خاتم شعار الدولة المقلد بمقبض خشبي يقرأ بصمته مديرية التربية والتعليم إدارة كرداسة التعليمية، ومجموعة شهادات مؤهل منسوبة لجامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد منسوب لوزارة التعليم العالي الإدارة العامة للجامعات الخاصة، ومجموعة أوراق (بيان نجاح طالب إمتحانات النقل) منسوبة إلي إدارة بولاق الدكرور التعليمية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد ومنسوب إلى ذات الجهة.

كما تم ضبط مجموعة كبيرة من أوراق (بيان قيد طالب) خالي البيانات منسوب إلى إدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة وكذا إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة وممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة ومنسوبة لذات الجهات، ومجموعة أوراق (بيان نجاح طالب) خالية البيانات ومنسوبة إلى محافظة الجيزة إدارة كرداسة التعليمية وممهور بخاتم مقلد ومنسوب لذات الجهة، ومجموعة كبيرة من شهادات نجاح طالب بمرحلة التعليم الأساسي لدواة سوريا خالية البيانات وممهورة بخاتم مقلد منسوب إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمشق وآخر مقلد لشعار الدولة المصرية منسوب إلى وزارة الخارجية مكتب تصديقات أحمد عرابي.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهم مجموعة من قرار تراخيص وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد منسوب لذات الجهة، ومجموعة من شهادات نجاح ثانوية عامة خالية البيانات منسوبة إلى الإدارة العامة لإمتحانات وزارة التربية والتعليم وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد يقرأ بصمته وزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للإمتحانات، ومجموعة أوراق (مستخرج نجاح طالب) لدبلوم المدارس الفنية التجارية نظام السنوات الثلاثة وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد يقرأ بصمته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومجموعة أورق (مستخرج نجاح طالب بالثانوية الأزهرية) خالي البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة مقلد يقرأ بصمته الأزهر الإدارة المركزية للإمتحانات، ومبلغ (29 ألف جنية.

بمواجهة المتهم اعترف بتزوير بيانات نجاح الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وإثبات قيد المدارس وشهادات النجاح بمراحل النقل والشهادات العامة والفنية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات وترويجها على راغبي الحصول عليها من الطلبة الراسبين نظير أجر مادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.