سقوط سائق يتعاطى مخدر الكيتامين بحوزته 34 زجاجة بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "عمرو ق م" 22 سنة، عاطل، أثناء استقلاله السيارة رقم ق ص ل 571 ماركة هيونداى فيرنا فيرانى، "ملكه" وبحوزته زجاجة تحوى سائل الكيتامين المخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وأضاف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "محمد ع ع" 26 سنة، عاطل، وتم بإرشاده ضبط الأخير أثناء تواجده بمنطقة الحى السابع، وبحوزته 34 زجاجة تحوى سائل الكيتامين المخدر، ومبلغ مالى 3800 جنيه، و هاتف محمول.

ومن خلال مواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.