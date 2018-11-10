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سفير فرنسا بالقاهرة يشارك فى الاكتشافات الأثرية الجديدة بسقارة.. صور

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:46 م
سفير فرنسا بالقاهرة يشارك فى الاكتشافات الأثرية الجديدة بسقارة.. صور سفير فرنسا مع وزير الآثار
كتب ــ محمد تهامى زكى
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أعرب ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى لدى القاهرة، عن سعادته بالاكتشافات الأثرية الجديدة فى منطقة سقارة بالجيزة.

ونشر السفير الفرنسى، صورا مع وزير الآثار خالد عنانى والاكتشافات الجديدة، بعد الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة فى منطقة سقارة.

السفير الفرنسى مع وزير الآثار
السفير الفرنسى مع وزير الآثار

وأعلن وزير الآثار، الدكتور خالد عنانى، صباح اليوم، عن اكتشاف أثرى ضمن مجموعة من الاكتشافات التى تميزت بها الوزارة منذ العام الماضي 2017 ومازالت مستمرة.

الاكتشافات الأثرية
الاكتشافات الأثرية

وقال العنانى، إن هذا الكشف هو واحد ضمن 3 اكتشافات أثرية، أولها 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر من الدولة القديمة، بجانب مجموعة من الآثار بها حيوانات محنطة من العصر المتأخر، وأنه سيتم الإعلان عن الكشفين الآخرين في محافظتين بصعيد مصر قريبا.

جانب من الآثار المكتشفة
جانب من الآثار المكتشفة

 

وأضاف وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمنطقة سقارة للإعلان عن الاكتشافات الجديدة بها: "الاكتشاف سيكون مفتوحا لمدة شهر كامل للعرض، وهى أفضل رسالة نبعثها للعالم خاصة مع وجود أكثر من 30 سفيرا لمختلف الدول رافقونا فى هذه الاكتشافات وكانوا معنا اليوم".

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اليوم السابع بلس

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