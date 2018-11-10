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سفر وعودة 902 مصرى وليبيين و165 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:43 م
سفر وعودة 902 مصرى وليبيين و165 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 902 مصريي وليبيين و 165 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 680 إلى الجانب الليبي، بينهم 43مصريا و637 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 222 بينهم 181 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 41 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 165 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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