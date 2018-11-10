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سعر الدولار اليوم السبت 10-11-2018 فى مصر

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:33 ص
سعر الدولار اليوم السبت 10-11-2018 فى مصر الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 10-11-2018، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات.

سعر الدولار اليوم فى مصر

حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر،  17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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