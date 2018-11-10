video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 10 نوفمبر 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سامح عاشور يبشر المحامين بزيادة السقف المادى لمشروع العلاج

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:23 م
سامح عاشور يبشر المحامين بزيادة السقف المادى لمشروع العلاج سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن جلسة مجلس النقابة المقبلة ستشهد مناقشة مشروع لزيادة سقف العلاج، فيما يتعلق بزراعة الكلى والكبد، وعمليات القلب المفتوح، والأورام السلطانية، والعلاج الدوائي.
 
وأشار "عاشور"، خلال بيان بث عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن الإعلان تفصيليا عن تفاصيل القرار سيكون عبر بيان للنقابة عقب اجتماعه المقبل، مضيفا: "لا ندخر الأموال من أجل الادخار ولكن من أجل أن يساهم في تدعيم القيمة الاجتماعية للعلاج والمعاش المقدم للمحامين".
 
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة أنفقت 160 مليون جنية حتى الآن بمشروع علاج 2018، متسائلا: "هل تتخيلوا أن نقيب المحامين وقع على كل خطاب علاج، أم أن نظام علاج تعمل به النقابة، والمحامية شيماء بعد المنعم لم تكن تحتاج لاستثناء".
 
وأردف "عاشور": "بداية أتقدم بالعزاء لوالدتها وأسرتها وزملائها المحامين"، موضحا: "بنتنا شيماء عندما بدأت علاقتها بالمرض 2016، قدمت النقابة كل ما يمكنها لدعمها علاجيا، وفي إطار العلاقات الإنسانية أيضا، وكنت شخصيا شاهد على عقد زواجها من زميل محامي بنادي محامين المعادي، وهو ما يدل على حميمية الصلة مع المرحومة".
 
وأضاف: "لا يوجد سبب واحد يجعل شخص بالنقابة يتعقبها ويترصدها، بل أنها مقيدة ابتدائي منذ عام 2013، ولم تقدم دليل اشتغال خلال السنوات الماضية، والنقابة جددت اشتراكها وأصدرت لها البطاقة العلاجية نظرا لظروف مرضها"، مستطردا: "شعرنا أن الغطاء النقابي لا تكفي وتدخلنا وحصلنا على علاج لها على نفقة الدولة استفادت منه، وساهم حتى في تخفيف العبء على النقابة".
 
وصرح "عاشور" بأن المحامية المذكورة لم تستنفذ الحد الأقصى للعلاج لعام 2018، فحصلت على 12 ألف جنية من أصل 35 ألف مستحقين لها، فلم يكن هناك تقصير من النقابة تجاهها كي يزايد البعض بشكل رخيص ويحملنا مسئولية وفاتها"، مردفا: "الأمر ليس منة من النقابة بل هو واجبها تجاه أعضائها".
وأوضح: "نظام العلاج بالنقابة يمنع الجمع بينه وبين العلاج على نفقة الدولة ولكن تم استثناء الأستاذة شيماء رحمها الله منه"، مناشدا المحامين بالتروي وعدم الانفعال، والاطلاع على الحقائق أولا قبل تحميل النقابة المسئولية.
 
وأنهى نقيب المحامين حديثه قائلا: "نحن أكبر نقابة مهنية تساهم مع أعضائها بمشروع العلاج بأعلى نسبة دعم تصل لـ 90 %، نغطي تكاليف علاجية لا تغطيها نقابات أخرى، والاشتراك يصل لـ 200 أو 250 وفقا لدرجة قيد المحامي، في مقابل الحصول على 35 ألف ويصل المبلغ أحيانا لـ 50 ألف".
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة المحامين: لا ضوابط جديدة للقيد فى 2019

نقابة المحامين

سامح عاشور

اخبار عاجله




لا تفوتك
"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

"التأمين الصحى" تخفض نسب مساهمات المرضى على الأدوية المنصرفة من صيدلياتها

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

البابا تواضروس يترأس قداس "الأربعين" للأنبا بيشوى بدير القديسة دميانة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. الأوقاف تطلق مجموعات إلكترونية لإسقاط الذباب الإلكترونى لجماعات التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه الأخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات الإحباط والمعلومات الكاذبة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

10 آلاف وحدة سكنية بسكن مصر لموظفى وزارات العاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه.. نائب الوزير: الانتهاء منها خلال عام ونصف.. وطرح وحدات مدينة العلمين قريبا.. ومصادر: تنفيذ 70 ألف شقة بسكن مصر فى 13 مدينة

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز يواجه ريفر بليت لأول مرة على لقب كأس ليبرتادوريس

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

5 أسباب بتخليكى "مغناطيس" للعلاقات المسيئة.. "بتحبى دور الضحية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة