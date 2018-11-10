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زيارة مرتقبة لـ"إفريقية النواب" إلى السودان لبحث إحياء برلمان وادى النيل

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:00 ص
زيارة مرتقبة لـ"إفريقية النواب" إلى السودان لبحث إحياء برلمان وادى النيل البرلمان
كتب أحمد عرفة
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أكد النائب هشام مجدى، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة تجهز زيارة على أعلى مستوى إلى دولة السودان للقاء العديد من المسئولين، وكذلك أعضاء البرلمان السودانى، مشيرًا إلى أن الوفد الذى سيزور السودان سيضم رجال أعمال أيضًا.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من هذه الزيارة هو إحياء برلمان وادى النيل، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين خلال الفترة الراهنة.

 

وأشار عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن هناك بشائر كثيرة تنتظر العلاقة بين مصر والقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، فى ظل سياسة مصر التى تسعى نحو تقريب العلاقات بينها وبين الأشقاء الإفريقيين.


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