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"روسيا اليوم" تحتفى باكتشافات سقارة وتجرى حوارا مع وزير الآثار

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:18 م
"روسيا اليوم" تحتفى باكتشافات سقارة وتجرى حوارا مع وزير الآثار وزير الآثارالدكتور خالد العنانى
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احتفت قناة "روسيا اليوم " باكتشافات سقارة، والتى تم الإعلان عنها اليوم حيث تم الكشف عن 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر تعود لعصر الدولة القديمة.

وأجرت القناة  لقاء مع وزير الآثار خالد العناني تحدث فيه عن الأثر الجديد الذي كشف عنه اليوم السبت في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة.

وقال العناني فى اللقاء الذى أجرته معه الإعلامية أمل الحناوى  :"كشف اليوم هو واحد من الاكتشافات الأثرية الثلاثة التي تم الحديث عنها... ونعلن اليوم عن أول اكتشاف، أما الاكتشافين الأخيرين فسيتم الإعلان عنهما لاحقا وقبل نهاية 2018".

وأشار العناني إلى أن اكتشاف اليوم بدأ التنقيب عنه منذ أبريل الماضي، ويضم 3 مقابر من الدولة الحديثة وأجزاء من مقابر من الدولة القديمة وعددا ضخما من المومياوات وبالأخص مومياوات القطط والحيوانات ومومياوات التماسيح وتماثيل ومعبودات صغيرة، وأن الكشف لا يزال في بدايته.

وأوضح أن الكشف عن الآثار في هذه المنطقة قامت به البعثة المصرية وهو استكمال لعمل البعثة الفرنسية التي توقفت منذ بضع سنوات واكتشفت مقابر شهيرة ومواقع أثرية هامة.

 

روسيا اليوم تحتفى باكتشافات سقارة وتجرى حوارا مع وزير الآثار (2)
 
روسيا اليوم تحتفى باكتشافات سقارة وتجرى حوارا مع وزير الآثار (3)
 
روسيا اليوم تحتفى باكتشافات سقارة وتجرى حوارا مع وزير الآثار (4)
 
روسيا اليوم تحتفى باكتشافات سقارة وتجرى حوارا مع وزير الآثار (5)
 
روسيا اليوم تحتفى باكتشافات سقارة وتجرى حوارا مع وزير الآثار (1)
 

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روسيا اليوم

الاثار

اكتشافات سقارة خالد العنانى




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