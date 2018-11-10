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رغم اعتراف الأب.. النيابة توجه 3 تهم لخطيبة طالب الرحاب المقتول

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:00 ص
رغم اعتراف الأب.. النيابة توجه 3 تهم لخطيبة طالب الرحاب المقتول قضية الرحاب - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم أشرف حامد على وابنته و6 متهمين آخرين (محبوسين) إلى المحاكمة الجنائية، فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ"قضية طالب الرحاب".

وبالرغم من اعتراف الأب بارتكابه الجريمة كاملة، وأن ابنته ليس لها علاقة بالجريمة إلا أن النيابة وجهت للمتهمة "حبيبة" خطيبة طالب الرحاب عدة تهم، جاءت كالآتى:

1ـ تهمة الاشتراك فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لخطيبها.

3. الاشتراك فى خطف طالب الرحاب.

4 . سرقة المتعلقات الخاصة بطالب الرحاب.

واعترف المتهم الأول تفصيلًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة على مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

وتمت إحالة المتهمين جميعًا محبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.


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إحالة المتهمين بقتل طالب الرحاب إلى محاكمة جنائية عاجلة

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