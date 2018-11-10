رئيس الوزراء يمنح وزارة الزراعة رخصة تأسيس "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الافريقى"

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يُرخص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية، فى تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الافريقي"، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2018/2019.

ويأتى هذا المشروع فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى ضوء زيارته إلى تنزانيا فى ديسمبر 2017-بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع دولة تنزانيا للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتى توجه إلى القارة الإفريقية بهدف تعزيز التواجد المصرى الفعال فى الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. ويهدف المشروع إلى التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية فى المجال الزراعى وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة فى إنتاجيتها.