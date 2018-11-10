رئيس "السكة الحديد" يتابع تنفيذ مشروع كهربة إشارات خط بنى سويف أسيوط

كتب رضا حبيشى

اجتمع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مع قيادات شركة الستوم الإيطالية المنفذة لمشروع كهربة إشارات بني سويف _ أسيوط بحضور قيادات قطاع البنية الأساسية والإشارات والمدبر التنفيذى المشرف عل المشروع .

وأكد رئيس الهيئة، وفق بيان صحفى خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تشغيل برج التحكم بأبو قرقاص ودخوله الخدمة في موعد غايته شهر نوفمبر الحالى وبرج مغاغة خلال شهر ديسمبر القادم .

وشدد رئيس الهيئة على سرعة إزالة اى معوقات من شأنها التأثير على تنفيذ المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المخطط منوها عن القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع مجلس المحافظين بإزالة جميع المعوقات التى تعوق تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات ومشروعات تطوير المزلقانات بجميع المحافظات.

فيما أكد مديرو المشروع ومندوبو الشركة المنفذة على بذل كل الجهد من أجل تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة وطبقا للبرامج الزمنية الموضوعة للعمل على زيادة عوامل الأمان فى مسير القطارات.