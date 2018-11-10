رئيس البنك الإفريقى للتنمية يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

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أشاد الدكتور أكينومى أديسينا رئيس البنك الإفريقى للتنمية ببرنامج التعافى الاقتصادى الكلي الذي تنتهجه مصر . مشيرا إلى أنه حقق نتائج طيبة حيث عادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق الى مصر بشكل كبير كما تمت إدارة مسألة التضخم في البلاد بشكل جيد للغاية.

وقال أديسينا - على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي الذي نظمه البنك الإفريقى للتنمية بالتعاون مع حكومة جنوب إفريقيا واختتم أعماله في جوهانسبرج مساء أمس الجمعة- إنه تلقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور المؤتمر الاقتصادى الذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر ديسمبر المقبل ، وإنه يعتزم المشاركة بالمؤتمر، معربا عن اعتقاده بأن هذا المؤتمر الذي سيعقد في هذه المدينة الرائعة سيكون مناسبة طيبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم برنامج الاستقرار الاقتصادى الكلى.

وأشاد أديسينا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحقيق التعافى الاقتصادى وجذب الاستثمارات الى مصر قائلا : إن الرئيس السيسى يقوم بجهود مركزة للغاية وتدعو للاعجاب حيث يعمل على حشد الموارد المحلية من أجل دفع التنمية.

وأضاف: "يجب أن أشيد هنا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادى الكلى في البلاد من أجل جذب الاستتثمار الاجنبى المباشر إليها وحققت نجاحا في ذلك .. فيما يبذل البنك المركزى المصرى جهودا رائعة، وجرى ادارة مسألة التضخم بشكل جيد وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعود الى البلاد بشكل طيب".

وقال أديسينا إن البنك الافريقي للتنمية كان من أوائل المؤسسات المالية الدولية التي ساندت جهود مصر في التعافى الاقتصادى وتبعه بعد ذلك، كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولي ، وهذا يعكس الثقة الكبيرة لدى مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد الكلي المصرى.

وأضاف :"ساهم البنك الإفريقى للتنمية بخطة استثمارات لدعم الاقتصاد الكلي في مصر بقرض بقيمة مليار ونصف المليار دولار حيث قدمنا لمصر في الشهر الماضى فقط الدفعة الثالثة والأخيرة من هذا المبلغ والتي بلغت 500 مليون دولار وهو ما ساهم في دعم برنامج التعافى الاقتصادى"، مشيدا في الوقت نفسه بجهود البنك الدولى في دعم برنامج تعافي الاقتصاد الكلى في مصر.