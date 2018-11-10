حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بالحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل قتل جاره بسلاح أبيض في الحوامدية، بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد بتعدى عاطل على جاره بسلاح أبيض مما أنهى حياته ، بدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلا اعتدى على جاره بسلاح أبيض، وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات متعلقة بالجيرة وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.