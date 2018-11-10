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حبس عاطل ضبط وبحوزته 119 تذكرة هيروين و60 قرص ترامادول بالمنوفية

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:27 م
حبس عاطل ضبط وبحوزته 119 تذكرة هيروين و60 قرص ترامادول بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 119 تذكرة هيروين، بندقية خرطوش، و60 قرص ترامادول، وهاتف محمول ،45 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود صبرى رئيس مباحث بندر منوف، والنقيب أحمد أبو العلا معاون المباحث من ضبط "محمد جمال" وشهرتة "ظاظا الشنب"عاطل، سابق إتهامه فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه، ضبط وبحوزته 119 تذكرة هيروين، بندقية خرطوش، و60 قرص ترامادول، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف لحيازتة للمواد المخدرة الاتجار والسلاح للدفاع عن التجارة الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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