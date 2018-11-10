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حبس شخصين لمحاولتهما ترويج 268 جرام من الذهب الخام بأسوان

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:36 م
حبس شخصين لمحاولتهما ترويج 268 جرام من الذهب الخام بأسوان حبس - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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أمرت نيابة إدفو شمال أسوان، اليوم السبت، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهما لقيامهما ببيع الذهب الخام بعد استخراجه بالطرق غير الشرعية، وبحوزتهما 12 قطعة من الذهب الخام وزنت 268 جرام تقريباً.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، تمكنت من ضبط "أحمد س.ب" 32 سنة، مقيم مركز إدفو، وذلك لإدارته ورشه لشراء الذهب الخام المستخرج بطرق غير شرعية.

وعثر بحوزته على "جهاز لتحديد معيار الذهب الخام- ميزان حساس - كيس شفاف يحتوى على 10 جرام لمادة الزئبق – 10 قطع صغيرة الحجم لخام الذهب وزنت حوالى 194 جرام- مبلغ مالى".

كما ضُبط بصحبته "حسن م.ح" 33 سنة، مقيم مركز إدفو، أثناء عرضه على المتهم شراء قطعتين من الذهب الخام وزنتا 74 جرام ذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 
 

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