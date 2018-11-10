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حبس ربة منزل ادعت اغتصاب زوجها لطفلتها بالمعصرة

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:14 ص
حبس ربة منزل ادعت اغتصاب زوجها لطفلتها بالمعصرة حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بافتعال واقعة تعدى زوجها جنسيا على طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات واغتصابها، حيث كشفت التحقيقات أن الأم اتهمت زوجها بالباطل، وأوضح التقرير الطبى المبدئى للطفلة أنها لم تتعرض لأى اعتداء، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الأب.

وكان العقيد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من "ن.م"، ربة منزل يفيد قيام زوجها "س.ح"، سائق باغتصاب ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة، تحت إشراف المقدم هانى الحداد، رئيس مباحث القسم، وتمكنت من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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