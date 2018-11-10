حالة الطقس اليوم السبت 10/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء ومتوسطة الشدة على القاهرة وخفيفة على شمال الصعيد و سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين ، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ،

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 17 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 ، ومطروح العظمى 22 والصغرى 16 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 15 ، وقنا العظمى 26 والصغرى 16 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 17 .



الطقس فى الأردن

نهاراً

تستمر درجات الحرارة حول الى اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أحوال جوية غير مستقرة في عموم المناطق.

حيث تظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل زخات رعدية، متوسطة إلى غزيرة، من المطر بمشيئة الله في العديد من المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أثناء هبوب العواصف الرعدية.

في خليج العقبة: - الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط صباحاً. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-40 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق.

وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة الله خاصة في شمال المملكة.

ويُحتمل تشكل الضباب وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية، في أجزاء من البادية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.