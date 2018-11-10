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جحيم كاليفورنيا.. حرائق الغابات تتحول إلى كتل عملاقة من اللهب.. (صور)

السبت، 10 نوفمبر 2018 05:22 ص
جحيم كاليفورنيا.. حرائق الغابات تتحول إلى كتل عملاقة من اللهب.. (صور) حرائق الغابات فى كاليفورنيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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يواصل رجال الإطفاء جهود مكافحة حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتتحرك حرائق الغابات بشكل سريع باتجاه ضواحى مدينة تشيكو فى شمالى كاليفورنيا، بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وأجبر آلاف السكان على الفرار.

قالت السلطات، الجمعة إن 5 أشخاص قتلوا فى شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن التهمت ألسنة النيران سياراتهم لدى محاولتهم الفرار من باراديس وهى بلدة جبلية إلى الشمال من سكرامنتو دمرها حريق من بين ثلاثة تستعر فى الولاية.

وأجبر حريق ثان يستعر إلى الجنوب من تلك المنطقة بنحو 500 ميل السلطات على إخلاء مدينة ماليبو المطلة على المحيط كما هدد مدينة ثاوزاند اوكس فيما يتوسع حريق ثالث فى مقاطعة فنتورا فى جنوب الولاية.

وقال مسؤولون من إدارة الغابات ومكافحة الحرائق فى كاليفورنيا فى مؤتمر صحفى إن حريق الغابات المعروف بكامب فاير تحرك بحلول صباح يوم الجمعة سريعا باتجاه ضواحى مدينة تشيكو التى تقع على بعد 90 ميلا إلى الشمال من سكرامنتو وأجبر الآلاف على الفرار من المدينة بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة.

وأعلنت السلطات فى كاليفورنيا، أنها طلبت من آلاف السكان فى شمال الولاية مغادرة ديارهم، بسبب الحريق الذى التهم أكثر من 80 كيلومترا مربعا ويتمدد سريعا.

وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق فى تغريدة على "تويتر"، أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة، من فضلكم، أخلوا منازلكم إذا ما طُلب منكم ذلك".

والحريق الذى أطلق عليه اسم "كامب فاير"، ويعتبر متأخرا بالنسبة لموسم الحرائق فى الولايات المتحدة، أتى على عشرات المنازل فى مقاطعة بوتي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وتمددت الكارثة التى أججتها رياح عنيفة، لتغطى مدينة باراديس التى يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة، بسحب الدخان الكثيفة والرماد، فيما دمرت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطة محروقات.

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (1)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (2)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (3)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (4)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (5)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (6)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (7)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (8)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى كاليفورنيا (9)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا
حرائق الغابات فى كاليفورنيا (10)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا
حرائق الغابات فى كاليفورنيا (11)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 
حرائق الغابات فى كاليفورنيا (12)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 
حرائق الغابات فى كاليفورنيا (13)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا 
حرائق الغابات فى كاليفورنيا (14)
حرائق الغابات فى كاليفورنيا
حرائق الغابات فى كاليفورنيا (15)
جهود اطفاء حرائق الغابات فى كاليفورنيا

 


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