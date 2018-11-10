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توفيق عكاشة: "بعت ورث أبويا كله وصرفت 47 مليون جنيه فى أزمة مصر الأخيرة"

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:10 م
توفيق عكاشة: "بعت ورث أبويا كله وصرفت 47 مليون جنيه فى أزمة مصر الأخيرة" توفيق عكاشة
كتب محسن البديوى
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كشف الإعلامى توفيق عكاشة، أنه رفض عقدًا مع قناة النهار بقيمة مليون و400 ألف جنيه فى الشهر، بما يتجاوز 32 مليون جنيه فى السنة.

 

وقال خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على شاشة "الحياة": "مينفعش واحد زى حالاتى صرف من جيبه فى أزمة البلد أكثر من 47 مليون جنيه يروح يدور على مرتب يتحصل عليه، لقد بعت أرضى التى ورثتها عن أبويا بالكامل من أراضى زراعية ومبانى.. لكن لم يتبقى إلا 1/6 ميراثى المتكون من 800 متر مبانى و 3 فدادين وجنينة موز، لولا أنها وسط أرض أعمامى لبعتها".

 

واستنكر الأرقام المبالغ بها التى يتقاضاها الممثلون فى الأعمال الدرامية، قائلًا: "هناك ممثلون يتحدثون على الشاشات يطالبون بـ70 مليون جنيه للمشاركة فى الأعمال الدرامية.. هل ستعيد بناء فنار الإسكندرية!".


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