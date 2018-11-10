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تقدم غير مسبوق لقوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف فى معركة الحديدة

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:47 م
تقدم غير مسبوق لقوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف فى معركة الحديدة الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تواصل قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى الداعم لشرعية اليمن تقدمها الميداني غير المسبوق في أحياء مدينة الحديدة بقيادة قائد جبهة الساحل الغربي العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، في إطار العملية العسكرية التي انطلقت لاستكمال تحرير مدينة الحديدة بالكامل من مليشيات الحوثي الانقلابية، طبقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

 

وأكد مصدر عسكري في ألوية العمالقة، أن قوات الجيش الوطني استكملت، اليوم، تحرير مجمع إخوان ثابت من مليشيات الحوثي والذي يحتوي على مؤسسات وشركات كالشركة اليمنية لتصنيع الألبان والمعلبات، حيث كانت تتخذ منها الميليشيات متارس واقية لها.

 

وأضاف أن ميليشيات الحوثي الانقلابية منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك، وفشلت في عرقلة تقدم أبطال الجيش الوطني عبر زراعة الألغام والعبوات، وحفر الخنادق، ونصب الحواجز الاسمنتية، والتحصينات، وكذا نشر القناصة على أسطح المباني العالية.

 

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت، الجمعة، من تحرير مستشفى 22 مايو بالكامل من الميليشيات التي قامت بنسف أجزاء من مرافق المستشفى، ما خلّف دماراً هائلاً في المستشفى، كما أبطلت وحدات الهندسة العسكرية، عشرات العبوات الناسفة بينها عبوات تُستخدم بالإشعاع والتحكم عن بُعد زرعتها المليشيات في الأحياء المحيطة بالمستشفى.


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