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تعطيل الدراسة فى جميع مدارس الكويت غدا بسبب الطقس السيئ

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:12 م
تعطيل الدراسة فى جميع مدارس الكويت غدا بسبب الطقس السيئ أمطار الكويت
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة التربية الكويتية تعطيل الدراسة، غد الأحد، للطلبة والمعلمين فى كافة المدارس الحكومية، ومدارس التعليم الخاص، على أن يحضر مديرو المدارس والمديرون المساعدون فى مدارسهم.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى مساء اليوم السبت، أن ذلك القرار يأتى حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، ونظرا إلى أحوال الطقس الاستثنائية التى تمر بها الكويت حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتى قرر، الأسبوع الماضي، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات الكويتية، وكذلك تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب موجة الطقس السيئ التى تجتاح البلاد.

 


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