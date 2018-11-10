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تعرف على 10 آليات لزيادة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:00 ص
تعرف على 10 آليات لزيادة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا صادرات أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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ما تزال حركة التجارة بين مصر وأفريقيا دون المستوى نتيجة فشل القطاع الخاص فى الوصول لنحو 700 مليون مستهلك فى القارة.

وبحسب البيانات الرسمية تمثل صادرات مصر لإفريقيا أقل من 1% من واردات القارة التى تصل لنحو 500 مليون دولار سنويا رغم وجود اتفاقيات تجارية مع دول القارة.

 

تعرف على 10 آليات لزيادة الصادرات للقارة

 

١- إرسال بعثات تجارية لمعرفة متطلبات السوق الإفريقى وتوفيرها.

٢- تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الترويج للمنتجات المصرية .

٣-التعاون مع شركات قوية داخل القارة لتمكين السلع المصرية من الوصول للمستهلكين .

٤- الاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية مع دول القارة وزيادة الصادرات لها.

٥- تفعيل مبدأ  المبادلة التجارية بين مصر وبقية الدول بحيث يحقق أفضلية للمنتج المصرى.

٦- التركيز على مضاعفة الصادرات الزراعية وصادرات الصناعات الغذائية والكيماويات لدول القارة ولا سيماوانه يمكن المنافسة فيها.

٧ - دراسة التجارب الصينية والفرنسية والأمريكية فى غزو القارة ، ما يساهم فى مضاعفة الصادرات .

٨- تواصل الشركات المباشر مع كبرى الشركات الإفريقية لتوريد المنتجات لها .

٩- فتح مراكز لوجستية فى عدد من الدول وعدم الاكتفاء بكينيا فقط ، مع الترويج الكافى للسلع فى كافة الدول.

١٠ - تحديد أسباب واضحة لضعف الصادرات بما يساهم فى حلها .

 

 


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