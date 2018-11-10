تعرف على 10 آليات لزيادة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا

ما تزال حركة التجارة بين مصر وأفريقيا دون المستوى نتيجة فشل القطاع الخاص فى الوصول لنحو 700 مليون مستهلك فى القارة.
وبحسب البيانات الرسمية تمثل صادرات مصر لإفريقيا أقل من 1% من واردات القارة التى تصل لنحو 500 مليون دولار سنويا رغم وجود اتفاقيات تجارية مع دول القارة.
تعرف على 10 آليات لزيادة الصادرات للقارة
١- إرسال بعثات تجارية لمعرفة متطلبات السوق الإفريقى وتوفيرها.
٢- تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الترويج للمنتجات المصرية .
٣-التعاون مع شركات قوية داخل القارة لتمكين السلع المصرية من الوصول للمستهلكين .
٤- الاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية مع دول القارة وزيادة الصادرات لها.
٥- تفعيل مبدأ المبادلة التجارية بين مصر وبقية الدول بحيث يحقق أفضلية للمنتج المصرى.
٦- التركيز على مضاعفة الصادرات الزراعية وصادرات الصناعات الغذائية والكيماويات لدول القارة ولا سيماوانه يمكن المنافسة فيها.
٧ - دراسة التجارب الصينية والفرنسية والأمريكية فى غزو القارة ، ما يساهم فى مضاعفة الصادرات .
٨- تواصل الشركات المباشر مع كبرى الشركات الإفريقية لتوريد المنتجات لها .
٩- فتح مراكز لوجستية فى عدد من الدول وعدم الاكتفاء بكينيا فقط ، مع الترويج الكافى للسلع فى كافة الدول.
١٠ - تحديد أسباب واضحة لضعف الصادرات بما يساهم فى حلها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة