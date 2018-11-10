تعرف على رحلة التضخم فى عام.. مؤشر الأسعار يتراجع ل 17.5% فى أكتوبر الماضى

كتبت- هبة حسام

تراجعات متتالية، سجلها معدل التضخم السنوى على مدار الأشهر الماضية، بدأت تلك التراجعات تحديدا فى أواخر العام الماضى، ليصل المعدل الآن إلى 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، بعد أن سجل فى الشهر المماثل من عام 2017، نسبة 31.8%، وهى النسبة التى من بعدها بدأ "التضخم" رحلة التراجع ليصل إلى المستوى الحالى المذكور.

منذ شهر نوفمبر 2017، ومعدل التضخم السنوى بدأ فى الانخفاض والانتقال من خانة الثلاثينات إلى العشرينات ثم إلى مستويات ما دون العشرين، إذ كانت آخر نسبة سجلها المعدل فى خانة الثلاثينات هى 31.8%، والتى وصل إليها خلال شهر أكتوبر 2017، ليفقد ما يقارب النصف فى الشهر المماثل من العام الجارى "أكتوبر 2018"، مسجلاً 17.5%.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نستعرض رحلة معدل التضخم السنوى على مدار عام خلال الفترة من أكتوبر 2017- أكتوبر 2018، والتى جاءت كالتالى:

- سجل التضخم السنوى لشهر أكتوبر 2017 معدل 31.8%.

- انتقل إلى خانة جديدة فى التراجع خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلاً 26.7%.

- وفى الشهر الأخير من العام الماضى "ديسمبر 2017"، واصل معدل التضخم السنوى تراجعه إلى 22.3%.

- ببداية العام الجارى، حقق المعدل تراجعا جديدا، ليبلغ 17% خلال يناير 2018.

- واصل المعدل تراجعه فى فبراير 2018، مسجلاً 14.3%.

- وفى مارس التالى له، بلغ معدل التضخم السنوى 13.1%.

- متراجعا إلى 12.9% خلال شهر أبريل 2018.

- أما فى مايو من العام الحالى، بلغ معدل التضخم السنوى لهذا الشهر 11.4%.

- بلغ المعدل 13.8% خلال شهر يونيو 2018.

- وفى يوليو التالى، وصل "مؤشر الأسعار" إلى 13%.

- سجل المعدل 13.6% فى شهر أغسطس الماضى.

- فيما بلغ 15.4% خلال سبتمبر التالى له.

- وفى أكتوبر الماضى، سجل معدل التضخم السنوى 17.5% ليفقد 14.3% مقارنة بالشهر المماثل 2017.

يذكر أن معدل التضخم السنوى، يشير إلى نسبة التغير فى أسعار السلع خلال شهر ما مقارنة بمثيله من العام السابق، ويعرف "التضخم" بأنه مؤشر قياس الأسعار للسلع الاستهلاكية.