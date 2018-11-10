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تعرف على جهود وزارة التموين لتوفير الأرز على البطاقات× 6 معلومات

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:32 ص
تعرف على جهود وزارة التموين لتوفير الأرز على البطاقات× 6 معلومات د. على المصيلحى وزير التموين
كتب - مدحت وهبة
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تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا لاتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير الأرز الأبيض على بطاقات التموين، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ولتفادى حدوث أى أزمات خلال الفتزة المقبلة خاصة بعد قرار الحكومة بتقليص المساحات المنزرعة أرز وبالتالى انخفاض الإنتاج المحلى.
 
 
 
1- التعاقد مع شعبة الأرز وأصحاب المضارب لتوريد الأرز الأبيض لطرحه على بطاقات التموين حتى نهاية ديسمبر المقبل.
 
 
 
2- شراء الأرز الشعير من المزارعين وإسناده للمضارب لتبييضه.
 
 
 
3- إجراء مناقصة عالمية لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى .
 
 
 
4- طرح 35 ألف طن أرز شهريا على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو بجانب ما يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية 
 
 
 
5- التنسيق مع غرفة صناعة الحبوب وشعبة المكرونة لتوريد المكرونة  لطرحها أيضا على البطاقات وتقليل الاستهلاك على الأرز .
 
 
 
6- تكثيف الحملات الرقابية على مخازن الشركات لمنع احتكار الأرز.
 
 
 

 


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بطاقات التموين

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اليوم السابع بلس




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