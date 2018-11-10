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تعرف على تفاصيل ومواعيد ندوات "مفتاح مشروعك" لتشجيع ريادة الأعمال لشباب الأقصر

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:00 ص
تعرف على تفاصيل ومواعيد ندوات "مفتاح مشروعك" لتشجيع ريادة الأعمال لشباب الأقصر ندوة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أول ندوة تعريفية بمسابقة (مفتاح مشروعك) المقدمة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال بمراكز الشباب، وذلك تحت رئاسة حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفى ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقد أقيمت الندوة بمركز شباب أصفون بحضور مسئول جهاز المشروعات ومدير إدارة المشروعات بالمديرية ومنسقى المبادرة.

 

ومن المقرر أن تستمر الندوات خلال شهر نوفمبر بمحافظة الأقصر، حسب ما يلى:

ندوة 10 نوفمبر - بمركز شباب المنشأة - قرية المنشأة – الأقصر.

ندوة 14 نوفمبر - بمركز شباب البعيرات - قرية البعيرات – الأقصر.

ندوة 19 نوفمبر - بمركز شباب الدير - قرية الدير - مركز إسنا.

ندوة 22 نوفمبر - بمركز شباب الضبيعة - قرية الضبيعة – القرنة.

ندوة 24 نوفمبر - بمركز شباب السلام - نجع الحجر - مركز اسنا

 

وللتقديم فى المسابقة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية المشروعات : www.msmeda.org.eg، او من خلال منصة المشروعات الصغيرة: www.msme.eg، أو من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة الشباب : www.emys.gov.eg أو من خلال فروع الجهاز المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية.


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