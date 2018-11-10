تطبيع مستمر.. إسرائيل تحتفى بفوز فارسة فى بطولة قفز الحواجز بقطر

كتب هيثم سلامة

يوم بعد يوم، ينكشف التطبيع بين تنظيم الحمدين فى دولة قطر وإسرائيل ظاهرا على السطح، وترويجها للأكاذيب حول دعم القضية الفلسطينية فى الأراضى المحتلة بعد أن كان يمارس داخل الغرف المغلقة.

وعبر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى للإعلام العربى، عن سعادته بفوز الفارسة الإسرائيلية دانبيل جولدشتاين التى فازت بالمرتبة الثانية فى بطولة قفز الحواجز التى أقيمت فى دولة قطر.

قال أوفيرجندلمان، عبر تويتر: "ألف مبروك للفارسة الإسرائيلية دانييل غولدشتاين التى فازت بالمرتبة الثانية فى بطولة قفز الحواجز التى أقيمت فى قطر. نفتخر بك يا دانييل وإلى الأمام فى هذه الرياضة النبيلة التى تحظى بإعجاب كبير فى الدول العربية".

لم تكن المرة الأولى لدولة قطر التى يتم من خلالها التطبيع مع إسرائيل، استضافت الدوحة من قبل لاعب التنس الإسرائيلى فى بطولة قطر المفتوحة للتنس، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الاحتلال الاسرائيلى فى بطولة العالم لكرة يد المدارس، وفريق الجمباز فى بطولة العالم.



