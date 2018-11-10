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ترامب يندد بتصريحات "مهينة جدا" لماكرون حول إنشاء جيش أوروبي

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:02 ص
ترامب يندد بتصريحات "مهينة جدا" لماكرون حول إنشاء جيش أوروبي ماكرون
(أ ف ب)
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ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعيد وصوله إلى باريس، بتصريحات نظيره الفرنسى حول إنشاء جيش أوروبى بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة، معتبرا أن اقتراحه "مهين جدا".

ولدى وصول ترامب وزوجته ميلانيا الجمعة إلى باريس للمشاركة فى مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، غرّد الرئيس الأميركى "لقد اقترح الرئيس ماكرون إنشاء جيش اوروبى بوجه الولايات المتحدة والصين وروسيا". وأضاف "هذا مهين جدا، لكن ربما يجب على أوروبا أن تسدد أولا مساهمتها فى حلف شمال الأطلسى الذى تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير!".

 

 

 

 

 


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