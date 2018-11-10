تحرير 1608 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1608 مخالفة مرورية متنوعة و شملت480مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و82 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و76 مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات و118 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو60 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 48 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 38 رخصة لمخالفة البيئة و 86 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 47رخصة لمخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و26 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 45 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 43 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 54مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و38 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و61 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 5سيارات متروكة و66 مخالفة إزالة فاميه وتحرير68 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و32 مخالفة مواقف عشوائية و45 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير45 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.