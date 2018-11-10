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تحرير صاحب ملهى ليلى بالغردقة من خاطفيه بعد طلبهم فدية 150 ألف جنيه

السبت، 10 نوفمبر 2018 10:54 م
تحرير صاحب ملهى ليلى بالغردقة من خاطفيه بعد طلبهم فدية 150 ألف جنيه حبس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من تحرير صاحب ملهى ليلى من 8 أشخاص اختطفوه لوجود خلافات مالية بينهم وطلبوا فدية 150 ألف جنيه لتحريره.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا يفيد تمكن مباحث أول الغردقة برئاسة الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، من تحرير صاحب ملهى ليلى يبلغ من العمر 23 سنة بعد طلبهم فدية مالية قدرها 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، أن مرتكبى الواقعة على علاقة عمل بالمجنى عليه، ويبلغ عددهم 8 أشخاص وأن هناك خلافات مالية بينهم بعد استيلاء المجنى عليه على مبالغ مالية من الخاطفين بحجة العمل معه فى ملهى ليلى بالغردقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالبحر الأحمر، توصلت جهود المباحث إلى مرتكبى الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان، أحمد ناصف، وأحمد السويدى، معاونا مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط المتهمين، اللذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، واحتجاز المجنى عليه داخل إحدى الشقق السكنية بالغردقة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ مالى 80 ألف جنيه.

وتم تحرير المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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