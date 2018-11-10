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تجديد حبس وسيط واقعة خطف الأطفال المبلغ عنها بواسطة "منى عراقى" 15 يوما

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:02 م
تجديد حبس وسيط واقعة خطف الأطفال المبلغ عنها بواسطة "منى عراقى" 15 يوما خطف اطفال_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية حبس الطباخة والوسيط فى واقعة خطف الاطفال التى أبلغت عنها الاعلامية منى العراقى ، 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامها بالتحريض علي خطف طفل

كانت النيابة قد أخلت سبيل الاعلامية منى عراقي وطاقم إعداد برنامج «المهمة» بضمان محل إقامتهم.

وكشفت التحقيقات أن الإعلامية منى عراقي توجهت مساء أمس الأحد الماضي إلى قسم شرطة الأزبكية للإبلاغ عن إحدى السيدات، وقالت إنها تحاول بيع طفل، حيث أنكرت الأخيرة ما اتهمته بها الإعلامية، موضحة أن الإعلامية و6 من أفراد طاقهما حاولوا إغرائها بخطف طفل وبيعه واحتجزوها وحاولوا تصويرها كرها عنها، واتهمتهم بسرقتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الإعلامية وفريق عملها تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص، قالوا إنه وسيط ويدعى "نشأت" يتهم فيه المدعي عليها بعرضها عليه التوسط في تبني أحد الأطفال لشقيقه العقيم، وعلى إثر ذلك قام اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية "شاب وفتاة" بالتواصل مع السيدة، وحاولوا إقناعها أنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، وأنهما يرغبان بتبني طفل بأي طريقة وبمقابل أي مبلغ مالي تطلبه.

كما تبين بالكشف الجنائي على الإعلامية منى عراقي أنها محكوم عليها في القضية رقم 11575 لسنة 2014 بالسجن 6 أشهر سب وقذف.

 


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