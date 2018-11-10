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تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة تجارة مخدر الفودو بالزاوية الحمراء

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:26 م
تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة تجارة مخدر الفودو بالزاوية الحمراء مخدر الفودو_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل 15 يوماعلى ذمة التحقيق بتهمة حيازة 2 كيلو فودو قبل ترويجها على عملائه، وأمرت بإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، ووضع تقرير بنوعية المواد.

وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، قيام "م ي" 25 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته 2 كيلو فودو المخدر، و125 جنيها.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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