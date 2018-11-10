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تأجيل محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية لـ8 يناير

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:31 ص
تأجيل محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية لـ8 يناير محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين لتزوير محررات رسمية لجلسة 8 يناير لضبط المتهم الأول والخامس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولى، وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة  قيام المتهمين "يحيي زكريا مهندس استشاري، و محجوب رزق، و عبد الرحيم محمد، و عبد الخالق مصطفي، وغريب عبد المعطي"، بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى بطاقة رقم قومى خاصة منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية على غرار المحررات الصحيحة، كما كشفت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات رسمية وهي إخطار تخصيص مبانٍ وعقد تخصيص أرض إسكان فيلات.


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