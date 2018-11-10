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"باى بال" تغلق حسابات جماعات يمينية متطرفة فى أمريكا

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:08 م
"باى بال" تغلق حسابات جماعات يمينية متطرفة فى أمريكا باى بال
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت مجلة نيوزويك أن شركة باى بال، لنقل الأموال عبر الأنترنت، أغلقت ثلاثة حسابات مرتبطة باثنتين من الجماعات اليمينية المتطرفة ومنظمات مناهضة للفاشية.

وبحسب المتحدث باسم شركة PayPal لنيوزويك، اليوم السبت، فإنه تم تعليق حسابات جماعات أتلانتا أنتيفا وأنتيفا سكرامينتو والشبكة المناهضة للفاشية، وذا برود بويز، وحساب جرافين ماكلينس، مؤسس الجماعة اليمينية.

وقال المتحدث للمجلة الأمريكية: "إن تحقيق التوازن الضرورى بين دعم حرية التعبير والحوار المفتوح وحماية مبادئ التسامح والتنوع واحترام جميع الناس هو تحد تواجهه العديد من الشركات اليوم".

 

واضاف "نعمل بجد لتحقيق التوازن الصحيح وضمان أن قراراتنا تعتمد على القيم وليست سياسية، نحن نراجع الحسابات بعناية ونتخذ الإجراءات المناسبة، ولا نسمح باستخدام خدمات PayPal للترويج للكراهية أو العنف أو غير ذلك من أشكال عدم التسامح الذى هو أمر تمييزى".

 

وكانت الشركة نفسها قد أغلقت، الخميس الماضى، حساب تومى روبنسون، مؤسس رابطة الدفاع الأنجليزية، التى توصف بأنها منظمة معادية للإسلام.

 


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