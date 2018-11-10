انقطاع الكهرباء عن مدينة المنصورة لصيانة محطة توليد.. اليوم

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت شركة كهرباء شمال الدقهلية، عن انقطاع الكهرباء اليوم السبت، بمدينة المنصورة نظرًا لأعمال الصيانة بمحطة الكهرباء.

وأشارت الشركة، إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بالانقطاع هى منطقة السلام، منشية المصطفى، مساكن المرور، مجمع المحاكم، مدينة "الحرية" مبارك، سعد الشربينى عزبة عقل، عزبة عبد الرازق، ميدان الطميهى الشيخة عائشة، ميدان الشيخ حسانين بنك الدم بسكة سندوب، ش عبد السلام عارف من أول السكة الحديد حتى ميدان الساعة، أجزاء من شارع الجلاء، جزء من سندوب فرن الدقهلية بالعيسوى سوق الجملة، عزبة الشال، منطقة الاتوبيس الجديد، عزبة الشناوى، منطقة السجن، منطقة الميناء والدراسات، منطقة مدرسة الهدى والنور، المستشفى العام الجديد منطقة المستشفى الدولى الوحدة المحلية بميت على، الوحدة المحلية ببرق العز الوحدة المحلية بكوم الدرب، سلنت، شاوة، الجديدة، المالحة، ميت عوام، ديبو عوام، تلبانة، كفر تلبانة، ميت خيروني، ميت الصارم، ميت الأكراد الأمشوطى.

ويأتى ذلك لأعمال الصيانة الدورية على محطة محولات ميت الصارموسوف يتم قطع التيار من الساعة 6 صباحًا حتى 10 ونصف صباحًا.