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السبت، 10 نوفمبر 2018 03:39 م
خالد صلاح
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اندونيسيا توقف عمليات البحث عن جثث ركاب طائرة تحطمت فى البحر

السبت، 10 نوفمبر 2018 03:04 م
اندونيسيا توقف عمليات البحث عن جثث ركاب طائرة تحطمت فى البحر الطائره الاندونيسيه
أ ف ب
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أوقفت اندونيسيا السبت عمليات البحث للعثور على جثث مسافرين على متن طائرة بوينج تحطمت فى 29 اكتوبر فى بحر جاوة مما اسفر عن 189 قتيلا.

 

وملأت فرق الانقاذ 196 كيسا ببقايا بشرية اخرجت من الماء، مع 79 ضحية تم التعرف اليها حتى الان، سلمت بقاياها الى العائلات.

 

وقال محمد سيوجى رئيس وكالة عمليات الاغاثة فى تصريح صحافى "منذ بعد ظهر امس، لم نعثر على ضحايا جديدة، لذلك اعلن انتهاء عمليات البحث".

 

وأتاحت العمليات العثور على حطام الطائرة البوينج  737-ماكس 8. وعثر على أحد "صندوقيها الأسودين" الذى يحتوى على المعلومات المتعلقة بالرحلة، لكن لم يعثر على الثانى الذى يتضمن تسجيلات تتعلق باتصالات الطاقم.

 

وأمرت الحكومة بمراقبة كل اساطيل بوينج  737-ماكس 8 وب "تدقيق خاص" حول ادارة شركة طيران الخطوط الجوية "ليون إير" المنخفضة التكلفة التى تعرضت فى السابق لانتقادات بسبب تأخيرات متكررة وحوادث أمنية وحادث فى 2004 تسبب بمقل 26 شخصا.

 


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طائرة بوينج

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