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اليوم.. "مستثمرى أكتوبر" تطرح 3 آلاف وظيفة خالية برواتب تبدأ من 1600 جنيه

السبت، 10 نوفمبر 2018 09:00 ص
اليوم.. "مستثمرى أكتوبر" تطرح 3 آلاف وظيفة خالية برواتب تبدأ من 1600 جنيه محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر
كتب هانى الحوتى
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رئيس جمعية المستثمرين: اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار لطرح مشاكل الأعضاء مع الوزارات الأخرى

تنظم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب الحاصلين على شهادات ثانوية فنية، اليوم السبت، بمقر مركز شباب 6 أكتوبر بالحى السادس، تحت رعاية المبادرة القومية للتوظيف.

وفى هذا الإطار قال ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية: إن الجمعية تنظم أكبر ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على شهادات دبلوم الثانوية الفنية أو أقل، بمصانع المنطقة الصناعية بالمدينة بجميع التخصصات، وذلك اليوم السبت بمقر مركز شباب 6 أكتوبر بالحى السادس أمام مبنى المرور.

وأضاف عطا الله، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز مزايا الملتقى هى توفير فرص توظيف حقيقية للشباب بعد حصر احتياجات المنطقة الصناعية بالمدينة، ورواتب تتراوح من 1600 جنيه مقابل العمل لمدة 8 ساعات أو 2200 جنيه مقابل 12 ساعة، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعى.

وتابع أن الشباب الراغبين يمكنهم المشاركة بالملتقى مع احضار أوراق توضح موقفه من التجنيد، وشهادة المؤهل أو محو الأمية، وبعدها يملئ استمارة طلب توظيف ثم عقد مقابلات خلال الملتقى، وبعد قبوله سيحصل على دورة تأهيلية لمدة 48 ساعة بمقر الجمعية، ثم استلام وظيفته فى اليوم التالى.

وأشار إلى ضرورة إقبال الشباب على الوظائف الفنية والحرفية بالمصانع بدلا من الوظائف غير المنتظمة، مع العمل بجد والتعلم من أجل الترقى داخل المصنع ومن ثم زيادة دخله، مؤكدا أن الوظائف المطروحة بالملتقى حقيقية، وتأتى بناء على رغبة أصحاب المصانع فى استقدام عمالة، كما أن الجمعية لها أكثر من سابقة خبرة فى توفير 1800 فرصة عمل.

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً يوم 18 نوفمبر المقبل مع محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لعرض مذكرة بمشاكل أعضاء الجمعية مع جميع الوزارات، إذ تعتبر رئيس هيئة الاستثمار بمثابة المحامى العام للدفاع عن حقوقهم لدى الوزارات الأخرى، مضيفا أنه جارى إعداد تلك المذكرة بعد مخاطبة الأعضاء للتعرف على مشاكلهم.

 

 


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