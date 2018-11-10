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اليوم.. انطلاق الملتقى الإقليمى لشباب الجامعات بحضور وزيرة الثقافة

السبت، 10 نوفمبر 2018 07:00 ص
اليوم.. انطلاق الملتقى الإقليمى لشباب الجامعات بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
القليوبية إبراهيم سالم
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تنطلق، اليوم السبت، أعمال الملتقى الإقليمى الأول لشباب الجامعات المصرية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى تحت شعار "الثقافة والشباب فى المواجهة"، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

 

ويتضمن جدول الأعمال كلمة لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يقسم الملتقى إلى ثلاث ورش؛ الأولى بعنوان "الشباب فى موقع المسئولية" ويديرها الدكتور كمال غلاب نائب وزير التخطيط والمتابعة الأسبق، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف السابق.

 

 أما المرحلة الثانية فتأنى تحت عنوان، "الإدارة وريادة الأعمال" ويديرها كل من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

 

وفى المرحلة الثالثة تأتى تحت عنوان الشباب والثقافة وتنمية المجتمع ويديرها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه، ويختتم اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة وإعلان توصيات الملتقى، ثم كلمة للدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وختام أعمال الملتقى.

 


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