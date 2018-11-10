اليوم السابع يكشف عن 7 أخبار حكومية سارة للموظفين فى عدد الغد

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها 7 أخبار حكومية سارة للموظفين.. رئيس «المركزى للتنظيم والإدارة» يكشف عنها.. تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية وحل مشكلة التسوية للموظفين.. استمرار التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة حتى يونيو2019.. لا تجميد للمكافآت والحوافز.. لجنة لمراجعة هيكل الأجور.. صرف بدل الإجازات.. مشروع قرار لفتح باب الإجازات للعاملين بالخارج.. قاعدة بيانات للمتقاعدين للاستفادة بخبراتهم.

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