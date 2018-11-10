الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بعد حل البرلمان فى سريلانكا

واشنطن (أ ف ب)

أعربت الولايات المتحدة، الجمعة عن "بالغ قلقها" بعد حل البرلمان فى سريلانكا، معتبرة أن هذا الأمر "يفاقم الأزمة السياسية".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية فى تغريدة "بصفتنا شريكا مقرّبا لسريلانكا، نعتقد أنه يجب احترام المؤسسات والعمليات الديموقراطية لضمان الاستقرار والازدهار".

وقرر الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا الجمعة حل البرلمان بعيد ساعات من إعلان حزبه أنّه لا يتمتّع بالغالبية النيابية الكافية لكى ينال رئيس الوزراء الذى عينّه مؤخّراً ثقة البرلمان، بحسب ما أعلن وزير لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه.

ويعيش البلد الذى يعدّ 21 مليون نسمة أزمة دستورية منذ أقال سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغى وأعضاء حكومته فى 26 أكتوبر وعيّن محلّه ماهيندا راجاباكسي.