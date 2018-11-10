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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسلم مصر أجهزة جاما لمواجهة تآكل التربة

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:05 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسلم مصر أجهزة جاما لمواجهة تآكل التربة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكر موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر والسنغال تسلمتا أجهزة جاما لمكافحة تآكل التربة، مشيرأ إلى أنه وفقا للدراسات الحديثة، فإن إنتاجية التربة فى معظم منطقة شمال شرق دلتا النيل فى مصر انخفضت بنسبة تزيد عن 45% خلال السنوات الـ35 الماضية.

الوكالة الذرية
الوكالة الذرية

 

وأفاد الموقع، السبت، أن الخبراء فى مصر والسنغال سيكونوا أكثر قدرة على محاربة تآكل التربة بفضل اثنين من أجهزة كشف جاما التى تم تسليمها للبلدين من خلال برنامج التعاون التقنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وسوف تستخدم أجهزة الكشف لتقييم تآكل التربة فى المناطق التى شهدت تدهورًا شديدًا فى التربة، وهى ظاهرة تهدد الزراعة فى العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك الأراضى القاحلة وشبه القاحلة فى أفريقيا.

 


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