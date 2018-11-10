الهضيبى وسرى الدين وتهامى وداوود يتقدمون بانتخابات "عليا الوفد"

كتب أمين صالح

تنتهى اليوم السبت، اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، من فرز الأصوات فى الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة، والتى تنافس فيها 116 عضوا، فيما شهدت اللجان إقبالا جيدا، منذ فتح الباب للتصويت وحتى غلق اللجان.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج رسميا عصر اليوم السبت، حيث يتم الإعلان عن أسماء 50 عضوا الذين فازوا فى الانتخابات عن الهيئة العليا، بالإضافة إلى 5 أسماء عن سكرتارية الهيئة العليا.

وبحسب المؤشرات الأولية بعد الانتهاء من فرز 24 صندوقا من أصل 30 صندوق، هناك تقدم لكل من سليمان وهدان، وياسر الهضيبى، وطارق التهامى، وهانى سرى الدين، ومحمد فؤاد عبد المجيد، وياسر قورة، وكاظم فاضل، وحسين منصور، ومؤمن فرماوى، ونشوى الشريف، ومحمد عبد العليم داوود، وطلعت السويدى.