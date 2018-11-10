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النيابة تستعجل التقرير الطبى لربة منزل عثر عليها متوفية داخل منزلها بالجيزة

السبت، 10 نوفمبر 2018 01:49 م
النيابة تستعجل التقرير الطبى لربة منزل عثر عليها متوفية داخل منزلها بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة التقرير الطبى الخاص بربة منزل توفيت داخل مسكنها بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد اتهام تاجر بقتل زوجته داخل مسكنها بسبب خلافات أسرية، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، أن المتوفية تدعى "ه .ص" ربة منزل، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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